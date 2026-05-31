Il Lumen ha aperto le sue porte, offrendo uno spazio dedicato al gioco con attività come MahJong e Lego. L’obiettivo dichiarato è promuovere il benessere attraverso il gioco in compagnia, favorendo l’interazione sociale e l’apprendimento di ruoli diversi. Non sono stati forniti dettagli su eventi specifici o partecipanti, né informazioni relative a eventuali modalità di accesso o orari di apertura.

Giocare significare stare meglio in compagnia. Significa saper vivere in società, sperimentare i ruoli, capire che si può perdere, ma anche ricominciare. E che alla fine a tutti è data la stessa possibilità di vittoria. E quale giorno migliore per divertirsi se non nella Giornata mondiale del gioco, che si celebra oggi? Come da tradizione anche quest’anno, in occasione del Festone che inaugura la stagione del Lumen, arriva The Power of Play – Il potere del gioco. Da questo pomeriggio alle 17 e fino alle 23 sarà possibile condividere lo spazio e il tempo con i giochi tradizionali, quelli di vari paesi e nazionalità, passando per i più famosi giochi da tavoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tempio del gioco. Da MahJong al Lego. Il Lumen apre le porte

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