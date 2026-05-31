Il Team SD-Worx dopo la squalifica di Wiebes | Non c’è una spiegazione abbiamo dubbi sulle procedure usate dalla Giuria

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026 si è conclusa con la squalifica di un’atleta, decisione annunciata dal team di appartenenza. Il team ha dichiarato di non aver ricevuto spiegazioni chiare e ha espresso dubbi sulle procedure adottate dalla giuria. La notizia ha suscitato sorpresa tra i partecipanti e gli spettatori presenti alla corsa.

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La prima tappa dell’edizione 2026 del Giro d’Italia femminile si è conclusa con un clamoroso colpo di scena. L’olandese Lorena Wiebes, vincitrice della frazione Cesenatico-Ravenna e, di conseguenza, prima Maglia Rosa, è stata squalificata dalla giuria, ed espulsa dalla corsa, per l’uso di una bicicletta ritenuta irregolare a causa di un peso inferiore rispetto alle regole dettate dall’Unione Ciclistica Internazionale.  La Sd Worx-Protime non condivide però la decisione e stigmatizza la decisione degli organizzatori. La squadra neerlandese precisa: “Siamo sbalorditi dalla decisione della commissione dei commissari UCI – le parole cottenute nella note – Secondo la commissione, la bicicletta pesava 6,78 chilogrammi e quindi non rientrava nel requisito minimo di peso di 6,8 chilogrammi previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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