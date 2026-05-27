Al Manufacturing Forum 2026, un rappresentante di SD Worx ha sottolineato che dati e nuove persone sono diventate leve strategiche nel settore manifatturiero. Dall’Osservatorio sul manufacturing, si evidenzia che le aziende continuano a investire significativamente in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive.

“Dal nostro Osservatorio sul manufacturing notiamo come le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive. Non è stato fatto altrettanto, però, sul personale che quelle linee di produzione e quelle tecnologie le governano quotidianamente. A nostro avviso, analizzare i dati in modo digitale per permettere di prevedere e simulare scenari con tempi diversi fattori nell'ambito del personale, è un elemento essenziale per essere competitivi nei mercati di oggi. Passare, quindi, da una mera analisi dei dati dei costi del lavoro a una leva strategica è oggigiorno un fattore chiave per il successo delle aziende”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), dati e persone nuove leve strategiche del settore

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