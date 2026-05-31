Jesper Karlsson si prepara a tornare a Casteldebole per la terza volta, cercando di trovare spazio e opportunità che finora non ha avuto nella squadra. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del suo ritorno o sui termini dell’accordo. La notizia riguarda esclusivamente il suo ritorno, senza ulteriori informazioni sul ruolo o sulle motivazioni. La sua presenza a Casteldebole è prevista in un nuovo tentativo di inserirsi nel team.

Jesper Karlsson, atto terzo. Lo svedese è pronto a sbarcare nuovamente a Casteldebole alla ricerca di fortuna e di uno spazio che finora all’ombra delle Due Torri non ha mai trovato. Con il cambio allenatore e un mercato che non è nemmeno iniziato è difficile dire se il ritorno del jolly offensivo scandinavo sia temporaneo oppure se sia arrivato il momento di vedere il ventisettenne di Falkenberg fare qualcosa di significativo con la maglia rossoblù. Le premesse sono tutt’altro che dalla parte di Karlsson che a Bologna non è mai stato capace di lasciare il segno: arrivato nell’estate del 2023, nella sessione di mercato che aveva portato anche Beukema e Ndoye, sembrava dover essere uno dei colpi più prestigiosi anche in virtù dei numeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno dello svedese. Karlsson, atto terzo. Ma a Casteldebole non è mai riuscito a offrire il meglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ritorno di Martina Maggio: “Ci sono stati intoppi nel recupero dall’infortunio, ma il piede va meglio”Martina Maggio ha partecipato come ospite a Ginnasticomania, il programma su YouTube di OA Sport.

Sul lungolago riapre il Love juice bar, in memoria di Marco. "Non è solo il ritorno di un’attività, ma un atto d'amore"Sul lungolago torna ad aprire il Love Juice Bar, un locale che aveva chiuso alcuni mesi fa.

The return of the Swede. Karlsson, Act III. But at Casteldebole he never managed to offer his best.Jesper Karlsson, atto terzo. Lo svedese è pronto a sbarcare nuovamente a Casteldebole alla ricerca di fortuna e di uno spazio che finora all’ombra delle Due Torri non ha mai trovato. Con il cambio all ... sport.quotidiano.net

Il ritorno dello svedese. Karlsson, atto terzo. Ma a Casteldebole non è mai riuscito a offrire il meglioJesper Karlsson, atto terzo. Lo svedese è pronto a sbarcare nuovamente a Casteldebole alla ricerca di fortuna e di ... msn.com