Il difensore del Genoa Johan Vasquez ha rivelato che in passato ci sono stati contatti con l’Inter, anche se non sono stati approfonditi o portati avanti. Ha precisato che c’era un interesse, ma non si sono verificati accordi o trattative concrete. Vasquez ha anche sottolineato che non ci sono stati sviluppi successivi in merito a eventuali trasferimenti o accordi con il club nerazzurro. La sua testimonianza si concentra sul fatto che il rapporto con l’Inter si è limitato a un interesse iniziale.

di Lorenzo Vezzaro Il difensore del Genoa Johan Vasquez svela l’approccio di mercato con i nerazzurri delle scorse sessioni. Johan Vasquez, difensore centrale del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Al termine dell’amichevole vinta dal Messico contro l’ Australia, un match deciso proprio da una rete decisiva di Vasquez, durante le interviste post partita, il centrale ha svelato un retroscena di mercato relativo a un approccio dell’ Inter nei suoi confronti avvenuto nelle scorse sessioni di trattative. Le parole del difensore sul suo futuro. MERCATO INTER – «Non conosco il futuro, ma sono felice dove mi trovo. Interesse dell’Inter? C’era qualcosa, ma niente di più. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il retroscena di Vasquez sull’Inter: «C’era qualcosa, ma niente di più»

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