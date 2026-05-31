Il pubblico ministero ha deciso di archiviare il procedimento giudiziario avviato contro la futura moglie del padre di Valentino Rossi. La causa riguardava presunti fatti di natura personale, ma il fascicolo è stato chiuso. La vicenda si è svolta in un contesto giudiziario che ha coinvolto l’ex pilota e la donna, senza ulteriori sviluppi o azioni legali in corso. La decisione di archiviazione è definitiva e non sono previsti ricorsi.

Pesaro, 31 maggio 2026 – Più che una gara di Moto Gp, qui si è davanti alla Parigi–Dakar e tra una duna e l’altra, tra un elefante e un leone, si è arrivati davanti ad una oasi: tutti fermi in attesa di capire se la corsa riprende, come e quando. Perché la vicenda che ha messo di fronte Valentino Rossi prima contro il padre Graziano, perché ritenuto non in grado di intendere e di volere, e quindi contro la futura moglie del padre, Ambra Arpino si sta chiudendo. In favore della donna. Perché il pm del tribunale di Pesaro, Irene Lilliu, ha chiuso il fascicolo con la richiesta di archiviazione. Insomma, storia finita a meno che i legali di Valentino non presentino opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pm e la causa di Valentino Rossi contro la (futura) moglie del padre: “Archiviare”

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