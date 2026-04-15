Giménez rompe il silenzio | L’infortunio l’operazione e quel desiderio per il futuro E il Milan trema

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha deciso di parlare pubblicamente dopo un lungo periodo di silenzio. Ha raccontato le difficoltà affrontate durante questa stagione, tra infortunio e intervento alla caviglia destra. Il giocatore ha anche condiviso alcuni pensieri sul futuro e sui suoi obiettivi. La sua intervista è stata pubblicata da 'Record Mexico', attirando l’attenzione dei tifosi e del club.

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha rilasciato nei giorni scorsi alcune dichiarazioni a 'Record Mexico'. Il 'Bebote' ha toccato vari temi, dalla sua annata 2025-2026 con il Diavolo - andata persa per metà per via dell'infortunio prima e dell'operazione poi alla caviglia destra al suo possibile ritorno in patria nel prossimo futuro. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni. Sulla stagione in corso: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto; avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l’infortunio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giménez rompe il silenzio: “L’infortunio, l’operazione e quel desiderio per il futuro”. E il Milan trema Notizie correlate Leggi anche: Chiara Nasti rompe il silenzio su Zaccagni: “Confuso il desiderio con la realtà” Andrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davveroAndrè al Milan, il centrocampista rompe il silenzio! Annuncio importante sul suo futuro in rossonero, cosa ha detto davvero Calciomercato Torino,...