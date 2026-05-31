Catherine Birmingham, madre della famiglia del bosco, ha dichiarato di voler liberare i propri figli. La donna si è aperta recentemente durante un’intervista a Domenica In, in un periodo segnato da eventi difficili per la famiglia. Birmingham ha espresso la volontà di ottenere la libertà dei figli, senza fornire dettagli ulteriori sulle modalità o motivazioni. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di vicende giudiziarie e personali che coinvolgono la famiglia.

In queste settimane complicate la mamma della famiglia de bosco, Catherine Birmingham, ha deciso di parlare. Tra pochi giorni uscirà il suo libro, edito da Solferino, “La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco”, ma ha voluto concedere un’intervista a Mara Venier nel corso del finale di stagione della trasmissione. “Non abbiamo fatto niente di male. Sono state dette tantissime bugie sul nostro caso. Sicuramente oggi ho uno scopo: liberare i miei figli ”, ha detto la donna, che nonostante sappia esprimersi in italiano, come dimostrano le tante interviste rilasciate alle tv, nello studio Rai ha preferito avvalersi di un interprete, forse per riuscire a esprimere al meglio i concetti nella sua lingua madre ed essere certa di essere capita, vista la delicatezza del tema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il mio unico scopo è liberare i miei figli”. La mamma della famiglia del bosco si confessa a Domenica In

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