Il Milan sta affrontando un processo di ristrutturazione dopo la vittoria dello scudetto nel 2022, con la probabile partenza di uno dei giocatori chiave. La cessione di Leao, dopo quelle di Theo e Tonali, potrebbe accelerare questa fase di cambiamenti. La squadra sta perdendo alcuni dei suoi elementi principali, segnando una trasformazione significativa rispetto alla formazione che ha conquistato il titolo nazionale.

Il gruppo che ha conquistato lo scudetto nel 2022 è ormai stato quasi del tutto smantellato. In quattro anni, la squadra costruita da Paolo Maldini e Frederic Massara è stata progressivamente demolita in nome delle plusvalenze e del player trading. Dopo gli addii di Tonali, Theo Hernandez, Kessié e Giroud, la rosa guidata all'epoca da Stefano Pioli ha perso quasi ogni elemento. Gli unici superstiti, per ora, sono Maignan, Gabbia, Tomori e Leao. Una squadra giovane, che avrebbe potuto ancora dare tanto, smontata troppo in fretta per inseguire i bilanci e la sostenibilità. Questo processo ha portato al secondo anno consecutivo senza qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan dello scudetto 2022 non esiste più: la cessione di Leao sarebbe il colpo di grazia dopo Theo e Tonali

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Milan da Scudetto o da Champions LeagueLa risposta di MATRI

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