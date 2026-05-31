Il bilancio del primo anno di mandato della sindaca è al centro di uno scontro politico. La consigliera di FdI ha criticato i lavori pubblici, specificando che il cantiere del Museo del Covo è ancora fermo. La situazione evidenzia un blocco nei progetti infrastrutturali in corso. La discussione si concentra sulla mancanza di avanzamenti concreti nei lavori previsti durante il primo anno di amministrazione.

E’ scontro sul bilancio del primo anno di mandato della sindaca Michela Glorio. La consigliera di FdI Michela Staffolani attacca sui lavori pubblici: "A oggi è ancora tutto fermo al cantiere del Museo del Covo. E il problema non è certo una settimana in più o in meno. Il problema è la presa in giro continua nei confronti dei cittadini, trattati ormai come spettatori a cui raccontare annunci. Perché qui ormai funziona sempre allo stesso modo: si annuncia, si promette, si fa propaganda e poi non parte nulla". E non sarebbe l’unico punto: "La videosorveglianza potenziata annunciata fin dai primi Consigli di quartiere? Sparita nel nulla. L’unica risposta è il solito ’stiamo aspettando un bando ministeriale’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il libro dei sogni della sindaca: è tutto fermo"

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