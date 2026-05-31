Con l'inizio di giugno si segnalano numerose collaborazioni tra marchi di moda e designer, oltre a debutti di nuove collezioni per la stagione estiva. Questi eventi stanno influenzando le scelte di stile, introducendo elementi di alta moda e ispirazioni vintage nelle proposte di abbigliamento. Le novità si concentrano su capi pensati per il caldo, con un'attenzione crescente a dettagli couture e a richiami retrò.

I l mese del solstizio d’estate si apre sotto il segno di collaborazioni straordinarie e debutti imperdibili, pronti a ridefinire il guardaroba di stagione tra suggestioni couture e fascino vintage. Le idee shopping di giugno 2026 lanciano le novità in arrivo, per rinnovare l’armadio con pezzi unici e democratici. Unendo il fascino delle grandi muse alla praticità della vita metropolitana, anche sull’asfalto che scotta. Lo stile nordico di Cecilie Bahnsen. Sette anni dopo un incontro casuale a Copenaghen, Cecilie Bahnsen debutta nell’universo Uniqlo. La capsule unisce l’estetica couture della designer danese, alla filosofia democratica del colosso giapponese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il guardaroba per il grande caldo ricomincia da qui: le ultimissime novità della moda, che stanno già cambiando le regole dello stile

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