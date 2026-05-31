Il Genoa accoglie Spalletti | no non Luciano! Suo figlio Federico pronto a diventare scout del Grifone

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Genoa ha annunciato l’ingresso di Federico Spalletti come nuovo scout. Il giovane, figlio dell’allenatore Luciano Spalletti, si è unito al settore scouting del club. La società ha comunicato ufficialmente la nomina, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche. Federico Spalletti, 23 anni, in passato ha lavorato nel settore giovanile di altre squadre.

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Il Genoa accoglie il figlio di Luciano Spalletti, Federico, pronto a diventare scout del Grifone. I dettagli. Il mondo del calciomercato e della ricerca di talenti in Italia si prepara a registrare un importante movimento dietro le quinte. Federico Spalletti, figlio dell’attuale allenatore della Juventus Luciano Spalletti, è in procinto di intraprendere una nuova e stimolante avventura professionale. Secondo Nicolò Schira, il giovane dirigente lascerà a breve la base operativa bianconera per trasferirsi ufficialmente al Genoa. Sotto l’ombra della Lanterna, andrà a rinforzare in modo strutturale e strategico l’ area scouting del club ligure, una mossa che testimonia le ambizioni rossoblù nella ricerca di profili futuribili. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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