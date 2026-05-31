Il folk dei Bound for Glory riaccende il palco
Il gruppo folk dei Bound for Glory ha eseguito un concerto nell’area Settebello a7b-Food & Live, riaccendendo il palco dopo la pausa invernale. L’evento si è svolto nel cuore della città, dove l’area è stata riaperta e trasformata in un punto di ritrovo. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e l’esibizione della band, che ha portato musica dal vivo in un ambiente rinnovato.
L’inverno va in archivio e l’area Settebello a7b-Food & Live riaccende finalmente i suoi motori, trasformandosi in un piccolo rifugio verde nel cuore della città. Martedì, a partire dalle 18, il giardino di via Roma riapre le sue porte per diventare la vera bussola dell’estate riminese: un luogo informale e accessibile dove rallentare il ritmo quotidiano, incrociare nuovi sguardi e condividere del buon tempo libero, dai pomeriggi colorati in famiglia fino alle lunghe serate tra amici. Fino a settembre inoltrato, questo polmone urbano si farà palcoscenico a cielo aperto e piazza d’incontro, ospitando un mosaico di appuntamenti pensato per intercettare ogni tipo di sensibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
I Fell for a Mortal Girl… and the Heavens Fell Into Chaos
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Bellissima serata di musica e divertimento! Per chi non fosse riuscito a venire, vi riproponiamo il live. Un Grande Grazie ai South Bound per aver suonato da noi, siete stati forti e ci avete fatto divertire Grazie a tutte le persone che sono venute per godersi la c facebook
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