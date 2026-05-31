il folk dei bound for glory riaccende il palco

Notizia in breve

Il gruppo folk dei Bound for Glory ha eseguito un concerto nell’area Settebello a7b-Food & Live, riaccendendo il palco dopo la pausa invernale. L’evento si è svolto nel cuore della città, dove l’area è stata riaperta e trasformata in un punto di ritrovo. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e l’esibizione della band, che ha portato musica dal vivo in un ambiente rinnovato.