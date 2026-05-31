Il comandante Andrea Piselli ha risposto che gli incidenti con monopattini elettrici a Cesena non sono così numerosi come si pensa. Secondo lui, i casi segnalati sono meno frequenti rispetto a quanto si crede, anche se coinvolgono spesso biciclette e altri veicoli. La presenza di monopattini in città ha portato a diverse segnalazioni, ma i numeri ufficiali non indicano un aumento esponenziale di incidenti.

Comandante Andrea Piselli, sono tanti gli incidenti in cui sono coinvolti i monopattini elettrici a Cesena? "Non sono così tanti come sembra. Da quando iniziarono a circolare i monopattini a Cesena, in tanti ebbero la sensazione che i monopattini fossero ‘il demonio della strada’, ma l’impressione che l’entrata in circolazione del nuovo mezzo sarebbe stata una catastrofe è stata smentita dai dati". Cosa ci raccontano i numeri? "Nel Comune di Cesena i monopattini elettrici coinvolti in incidenti stradali sono circa una decina all’anno, mentre le biciclette una trentina. Ovviamente le bici sono più dei monopattini. Questi, comunque, sono i dati che si riferiscono agli incidenti in cui viene richiesto l’intervento della polizia locale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ‘demonio’ della strada?: "No, più incidenti in bici"

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