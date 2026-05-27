Robert Lewandowski ha annunciato il suo addio al Barcellona al termine della stagione. La sua partenza ha suscitato interesse da parte di diversi club europei, tra cui il Milan, che avrebbe manifestato interesse per il giocatore. Nel frattempo, si sono fatte avanti anche le squadre della Saudi Pro League, che hanno presentato un’offerta finanziaria molto allettante. La decisione finale di Lewandowski è attesa nelle prossime settimane, mentre le trattative tra le parti sono in corso.

Robert Lewandowski è pronto a lasciare il Barcellona al termine della stagione per intraprendere una nuova avventura professionale, aprendo un dualismo di mercato tra il calcio europeo e le ricchissime sponde della Saudi Pro League. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica pubblicata dal portale specializzato Calciomercato.com, l’attaccante polacco si trova davanti a un bivio cruciale per la fase finale della sua carriera, diviso tra il desiderio di rimanere protagonista nei tornei più prestigiosi del continente e la tentazione di cedere ai corteggiamenti economici provenienti dal Medio Oriente. In questa situazione di incertezza, il Milan si è inserito con decisione per cercare di trovare un accordo con l’entourage del calciatore, nel tentativo di regalare alla tifoseria un innesto di caratura mondiale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Lewandowski saluta il Barcellona e infiamma il mercato: il Milan ci prova, ma spunta la minaccia araba

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Lewandowski At Barcelona Was Special

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