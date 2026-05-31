Un trattamento a base di ialuronico è stato usato per curare parodontiti e perimplantiti. È stato osservato che riduce la profondità delle tasche gengivali e il sanguinamento. Il metodo è considerato sicuro e ben tollerato dalla maggior parte dei pazienti.

ODONTOIATRIA. È efficace nel ridurre la profondità delle tasche gengivali e il sanguinamento, sicuro e ben tollerato dalla maggior parte dei pazienti. L’acido ialuronico reticolato ad alto peso molecolare non presenta controindicazioni e nell’ambito della terapia non chirurgica della parodontite consente di accelerare la guarigione dei tessuti, favorendo l’angiogenesi. Con un’attenzione particolare alle tre specialità della chirurgia parodontale, della rigenerazione ossea guidata e delle infezioni perimplantari e parodontali, ancora relativamente poco conosciute, gli studi clinici hanno dimostrato che il trattamento con acido ialuronico è efficace nel ridurre la profondità delle tasche gengivali, migliorare l’attacco clinico e ridurre il sanguinamento al sondaggio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Ialuronico» per curare parodontiti e perimplantiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

In Italia 9 mln con parodontiti, ‘più cure soft e veloci per fermare boom casi’In Italia circa 9 milioni di persone soffrono di parodontite, una malattia gengivale che colpisce molte persone senza sintomi evidenti.

Errore fatale: retinolo, vitamina C e acido ialuronicoUna recente scoperta evidenzia come l’uso combinato di retinolo, vitamina C e acido ialuronico possa compromettere la barriera della pelle anziché...