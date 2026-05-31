Tre anni prima dell’inizio dei Mondiali del 1986, la Colombia ritirò la propria candidatura. Il torneo si svolse quindi in Messico, che aveva già ospitato la competizione in passato. La decisione colombiana portò l’organizzazione a essere affidata al paese che aveva già ospitato la manifestazione, con il Messico che ottenne l’incarico battendo altre candidature.

La Colombia ritirò la candidatura a tre anni dall'inizio, e il Messico la ottenne battendo la concorrenza di Stati Uniti e Canada: fu un successo Il 31 maggio del 1986, quarant’anni fa, iniziava in Messico una delle edizioni più memorabili nella storia dei Mondiali di calcio. Vinta dall’Argentina, fu quella del celebre gol di mano e del “gol del secolo” di Diego Armando Maradona nel quarto di finale contro l’Inghilterra; e di un altro spettacolare quarto di finale, quello vinto ai rigori dalla Francia contro il Brasile. E mentre sugli spalti la ola diventava popolarissima tra i tifosi, in campo si potevano vedere alcuni tra i più grandi calciatori di sempre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I memorabili Mondiali di Messico 1986, che dovevano tenersi altrove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La tragica vita di 13 giocatori della nazionale tedesca dopo i Mondiali del 1986.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: il primo end si chiude senza punti. Le elvetiche scelgono di tenersi l’hammer

Messico, allerta Ebola: rischio contagio per i Mondiali di calcioUn'allerta Ebola è stata diffusa in Messico in previsione dei Mondiali di calcio, sollevando preoccupazioni sul possibile rischio di contagio.

Temi più discussi: Quando e dove si svolgeranno i Mondiali di calcio del 2026?; Zamina-mina, hé-hé, Waka waka, hé-hé; Paese ospitante dei Mondiali: il fattore campo è una benedizione o una maledizione?; Haaland contro Mbappé e le migliori partite dei Mondiali del 2026.

Brasile 2002 vs. Spagna 2010: Chi vince? reddit

Coppa del Mondo FIFA 2026, tutti i dettagli e le informazioni sui Mondiali in Canada-Usa-MessicoI Mondiali di calcio 2026, che per la prima volta vedranno in lizza 48 squadre per un totale di 104 partite, si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio. Le cerimonie d’apertura saranno tre, una per og ... msn.com

Gli stadi dei prossimi Mondiali di calcioSaranno 16: uno ha già ospitato varie partite memorabili, altri sono abituati a palloni ovali e qualcuno pure alla Formula 1 o ai rodeo ... ilpost.it