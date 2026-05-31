Un gruppo di farmacisti ha segnalato che bere troppo tè o altre tisane può interferire con alcuni farmaci. La presenza di sostanze contenute in queste bevande, come tannini e flavonoidi, può ridurre l’assorbimento di alcuni principi attivi. Non si tratta di un divieto assoluto, ma di un consiglio a limitare l’assunzione di tè quando si assumono specifici medicinali.

Quando si assumono dei medicinali bisogna fare attenzione al consumo di tè: sembra paradossale, ma questa bevanda – molto benefica per tanti aspetti – può infatti interagire negativamente con alcuni farmaci e integratori, riducendone i benefici e aumentando il rischio di effetti collaterali. Ecco perché e quali sono i medicinali che non si possono prendere con tè, tisane e altri estratti erboristici secondo gli esperti di Health. Alcune bevande come il tè al mirtillo o allo zenzero e il ginkgo possono interagire con l’aspirina e aumentare il rischio di sanguinamento, soprattutto se consumate in eccesso. Questo perché uno degli effetti collaterali dell’aspirina è il rallentamento della coagulazione del sangue, che può sommarsi ai lievi effetti antiaggreganti di alcune erbe come ginkgo e zenzero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I medicinali che non si possono prendere con il tè secondo i farmacisti

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