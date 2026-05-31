I medicinali che non si possono prendere con il tè secondo i farmacisti
Un gruppo di farmacisti ha segnalato che bere troppo tè o altre tisane può interferire con alcuni farmaci. La presenza di sostanze contenute in queste bevande, come tannini e flavonoidi, può ridurre l’assorbimento di alcuni principi attivi. Non si tratta di un divieto assoluto, ma di un consiglio a limitare l’assunzione di tè quando si assumono specifici medicinali.
Quando si assumono dei medicinali bisogna fare attenzione al consumo di tè: sembra paradossale, ma questa bevanda – molto benefica per tanti aspetti – può infatti interagire negativamente con alcuni farmaci e integratori, riducendone i benefici e aumentando il rischio di effetti collaterali. Ecco perché e quali sono i medicinali che non si possono prendere con tè, tisane e altri estratti erboristici secondo gli esperti di Health. Alcune bevande come il tè al mirtillo o allo zenzero e il ginkgo possono interagire con l’aspirina e aumentare il rischio di sanguinamento, soprattutto se consumate in eccesso. Questo perché uno degli effetti collaterali dell’aspirina è il rallentamento della coagulazione del sangue, che può sommarsi ai lievi effetti antiaggreganti di alcune erbe come ginkgo e zenzero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
CARDIOLOGO AVVERTE: 6 Pillole che possono causare INFARTO Dopo i 60! I Dr. Elena Rossi
Notizie e thread social correlati
“Si possono prendere contraccettivi durante l’allattamento?”Una donna che sta allattando al seno e desidera riprendere una contraccezione sicura si rivolge a un medico per chiarimenti.
Temi più discussi: Farmaci. L’Aifa aggiorna la lista dei medicinali che non possono mancare; Da AIFA le indicazioni per il corretto utilizzo dei medicinali GLP-1 e GIP/GLP-1 • NCF; Farmaci equivalenti, tutta la verità sui medicinali che fanno risparmiare miliardi e tengono in equilibrio la sanità; Paracetamolo: sicuro se usato bene, rischioso quando è assunto in eccesso.
I genitori non vogliono che prenda farmaci - consigli? reddit
Marta (il nome è di fantasia per tutelare la privacy della vittima), badante genovese di 40 anni, scende nella farmacia sotto casa per prendere alcune medicine. Ha mal di gola, sente un linfonodo ingrossato. Non sa che quella richiesta si trasformerà, poco dop facebook
Il trattato di Ginevra è stato firmato anche da Israele. CAPITO TESTE DI CAZZO? x.com
Farmaci equivalenti, tutta la verità sui medicinali che fanno risparmiare miliardi e tengono in equilibrio la sanitàSpesso chiamati impropriamente generici, i farmaci equivalenti sono medicinali con lo stesso principio attivo, la stessa efficacia e gli stessi controlli dei farmaci originatori ma a prezzo inferior ... vanityfair.it
Banco farmaceutico 2018: Cresce il bisogno di farmaci e sono 539 mila le persone che non possono curarsi e acquistare medicinaliPresentato oggi a Roma il Rapporto 2018 della Fondazione. Evidenziata la crescita del 22% negli ultimi 5 anni del bisogno di farmaci. Focus sulle povertà: Le famiglie povere spendono in farmaci il 54% ... quotidianosanita.it