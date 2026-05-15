Si possono prendere contraccettivi durante l’allattamento?

Una donna che sta allattando al seno e desidera riprendere una contraccezione sicura si rivolge a un medico per chiarimenti. La domanda riguarda la possibilità di assumere contraccettivi durante l’allattamento, considerando le esigenze di tutela contraccettiva e le eventuali influenze sulla salute del bambino. La discussione si concentra sulle opzioni disponibili e sulle modalità di utilizzo dei contraccettivi compatibili con il periodo di allattamento.

Buongiorno dottore, sto allattando al seno la mia bambina di due mesi e vorrei riprendere una contraccezione sicura. È troppo presto o è già ora di procedere? Vorrei però sapere se la pillola è davvero priva di rischi per la produzione di latte e per la salute del bambino, oppure è meglio optare per un altro metodo, magari a barriera. Grazie mille. Buongiorno signora, la contraccezione volendo la poteva iniziare direttamente dopo il parto con una pillola al solo progesterone anche conosciuta come mini-pillola. La pillola contraccettiva non ha rischi documentati sull’allattamento quindi può assumerla tranquillamente. Se comunque non è convinta sull’utilizzo di una metodica ormonale può sempre optare su un metodo di barriera o usare la spirale al rame. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Allatto! Posso prendere la pillola

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