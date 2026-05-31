Due volti del narcisismo emergono: da un lato, la manifestazione di grandiosità visibile, dall’altro, una parte nascosta che alimenta comportamenti compulsivi e fragilità emotive. La psicologia clinica descrive questa condizione come una delle personalità più complesse e stratificate. Le caratteristiche si traducono in atteggiamenti di superiorità e bisogno costante di approvazione, con una forte differenza tra l’immagine pubblica e quella interna.

? A cura di Manila Scaramella?Il narcisismo patologico rappresenta una delle configurazioni della personalità più complesse e stratificate descritte dalla psicologia clinica contemporanea. Nel linguaggio comune il termine viene spesso utilizzato in modo improprio per indicare mero egoismo o mancanza di sensibilità; in ambito scientifico, al contrario, esso esprime un funzionamento profondo dell’identità e dei meccanismi di regolazione dell’autostima.?Nel DSM-5-TR (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Text Revision), il Disturbo Narcisistico di Personalità è inserito tra i quadri clinici del Cluster B e viene descritto come un pattern pervasivo e stabile di grandiosità, costante bisogno di ammirazione e marcata difficoltà nel riconoscere i bisogni emotivi altrui. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - I due volti del narcisismo: la grandiosità che si vede e quella che si nasconde

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Narcissism: The Psychological Trap That Destroys Relationships, Careers & Inner Peace

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