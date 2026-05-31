Paolo Mandelli ha commentato la sua stagione, sottolineando che la squadra aveva l’inerzia dalla sua parte, anche se ha mancato l’ultimo successo a causa di un palo. Ha evidenziato il percorso di crescita dei giocatori e il merito collettivo. Mandelli ha anche ricordato di aver parlato ai suoi ragazzi prima della partita, senza tuttavia fornire dettagli sul risultato finale. La squadra ha comunque mostrato orgoglio e meriti durante tutto il percorso.

Mancava solo la ciliegina, l’ultimo passo. Ma ciò non toglie i meriti e l’orgoglio provato da tutti. A partire da Paolo Mandelli (foto), autore di questo percorso insieme alla crescita costante dei suoi ragazzi: "L’avevo detto loro prima della partita. Una bella storia la stavamo scrivendo – ha raccontato – e l’abbiamo scritta perché abbiamo fatto una grande stagione in un campionato difficile con tante squadre forti, rimaste anche fuori dai playoff. Ci è mancata la firma, sotto questa storia. Che avrebbe sigillato il tutto. Peccato perché poi nelle finali basta un niente per indirizzare i risultati. Il nostro palo interno poteva essere gol e le occasioni avute in quel momento della partita ci dicevano che l’inerzia era della nostra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I commenti. Mandelli protagonista di una grande stagione: "Peccato per quel palo, l’inerzia era dalla nostra»

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