In Toscana, un hotel immerso tra le colline offre camere con vista panoramica e servizi dedicati alle coppie. In Trentino, un rifugio tra i boschi propone spa e atmosfere intime. A Roma, un albergo nel centro storico dispone di suite decorate con dettagli romantici. Nel Veneto, un boutique hotel si trova vicino a laghi e città d’arte, mentre in Piemonte, un residence tra vigneti e colline offre ambienti accoglienti.

Dalle colline della Toscana ai boschi del Trentino, passando per Roma, per il Veneto e il Piemonte: una selezione di hotel perfetti per le coppie, con vasche idromassaggio, spa private e atmosfere intime +++dropcap Dalla quiete alpina del Trentino alla campagna toscana, passando per residenze storiche in Piemonte, qui trovate la nostra selezione curata di hotel romantici per coppie. Che siate in cerca di relais immersi nei vigneti del Veneto o palazzi storici nel cuore di Roma, troverete quello che fa per voi (due). La parola d'ordine è una sola: romanticismo. Che sia per una notte, un weekend o una vacanza più lunga, ognuno di questi hotel ha la giusta atmosfera per accogliere le coppie e coccolarle, che sia con un massaggio in Spa, servizi dedicati, camere eleganti o ristoranti intimi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hotel romantici per coppie in Italia: i migliori in Toscana, Trentino, Roma, Veneto e altre destinazioni

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Romantic Amalfi Coast weddings | Untold Italy travel podcast Ep 59

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