Le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate
Un lavoratore in smart working è stato trovato morto in un appartamento di una città italiana. La polizia ha aperto un'indagine e sta verificando le cause del decesso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica o sulle circostanze. La vittima lavorava da remoto da diversi mesi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La procura ha avviato le indagini per chiarire le ragioni del decesso.
Negli ultimi anni lo smart working ha cambiato il modo di concepire il lavoro ma anche di vivere le vacanze. Infatti, sono sempre di più le persone che tentano di conciliare la produttività con i piaceri della vita, cercando di rinunciare a quanto meno possibile. Questo fenomeno prende il nome di. 🔗 Leggi su Today.it
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