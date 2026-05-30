Le migliori destinazioni per lavorare da remoto in estate

Notizia in breve

Un lavoratore in smart working è stato trovato morto in un appartamento di una città italiana. La polizia ha aperto un'indagine e sta verificando le cause del decesso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica o sulle circostanze. La vittima lavorava da remoto da diversi mesi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La procura ha avviato le indagini per chiarire le ragioni del decesso.