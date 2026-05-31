Helena Prestes e la musica | canto danze e ritmo caprese al Vip Champion 2026
Helena Prestes parteciperà al Vip Champion 2026, portando sul palco il suo talento musicale. È appassionata di canto, suona la chitarra e si esibisce con danze e ritmo, spesso coinvolgendo il pubblico durante le sue performance. La sua attività artistica si concentra sulla musica, che pratica e interpreta con regolarità. La partecipazione all’evento rappresenta un’occasione per mettere in mostra le sue capacità e la sua passione per le espressioni musicali.
La musica è da sempre la sua seconda pelle. Helena Prestes non ama solo ascoltare: canta, suona la chitarra e trasforma ogni occasione in una piccola sessione in note. Al Vip Champion 2026 di Capri lo ha dimostrato senza filtri. Nel corso delle serate show del 29 e 30 maggio, al Ristorante Villa Verde di Capri, Helena ha afferrato il microfono per cantare. Ha replicato il momento musicale anche all’Anema e Core, taverna caprese, in cui ha duettato danzando con Gianluigi Lembo. Due voci e le canzoni simbolo di Napoli per un’atmosfera energicamente estiva. Helena si è divertita, ha giocato con la melodia e ha coinvolto il pubblico. La sua passione per il canto è uscita a nudo, senza costruzioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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