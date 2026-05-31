Da alcuni giorni si diffonde online un’ipotesi che collega il nome dell’hantavirus alla parola ebraica “hanta”, che significherebbe truffa, sostenendo che la malattia sia una bufala. Questa teoria circola anche in italiano, ma non ha basi scientifiche o linguistiche riconosciute. La notizia è stata attribuita a un commento di Grok, senza conferme ufficiali o fonti affidabili. L’origine di questa teoria non è supportata da dati medici o linguistici.

Da giorni circola, anche in italiano, l’idea che l’hantavirus sia una bufala perché «”hanta” in ebraico vuol dire truffa». La tesi è falsa, partendo già dal fatto che “hanta” non è una parola ebraica con quel significato e il nome del virus arriva dal fiume Hantan, in Corea del Sud, dove l’agente patogeno fu isolato negli anni Settanta. Per chi ha fretta. Il nome hantavirus deriva dal fiume Hantan, in Corea del Sud, non dall’ebraico.. Secondo gli esperti, la parola “hanta” con il significato di “truffa” in ebraico non esiste.. L’equivoco nasce dalla somiglianza con un altro termine gergale ebraico, di grafia e pronuncia diverse.. La diceria si è diffusa dopo un focolaio a bordo di una nave da crociera ed è stata amplificata anche da risposte errate di assistenti basati su intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

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