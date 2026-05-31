Nel 1996, il virus Hantavirus Andes fu isolato per la prima volta da un team di ricercatori in Cile. Tuttavia, si diffonde l'idea che il medico cileno Bertoglio abbia svolto un ruolo centrale in questa scoperta, ma fonti ufficiali indicano che il vero lavoro fu condotto da altri scienziati. L'equivoco sulla sua partecipazione nasce da malintesi e interpretazioni errate di documenti storici, generando confusione sulla vera origine dell'isolamento.

? Punti chiave Chi ha realmente isolato il virus nel 1996?. Come è nato l'equivoco sul dottor Bertoglio?. Perché il contagio tra umani è un dato accertato?. Cosa accadde durante il focolaio di Epuyén?.? In Breve Ricerca genomica 1996 condotta dal team argentino di Nora López e Paula Padula.. Primo caso documentato nel marzo 1995 presso la zona rurale di El Bolson.. Focolaio di Epuyén nel 2018 coinvolge circa 100 persone in 90 minuti.. Bertoglio gestì un caso clinico nel 1993 presso il suo ospedale cileno.. Il medico cileno Juan Bertoglio ha chiarito l’equivoco riguardante la paternità della scoperta dell’Hantavirus Andes, smentendo le narrazioni diffuse sui social che lo presentano come lo scopritore del virus per sostenere tesi sulla scarsa utilità dei vaccini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus Andes: la verità sulla falsa scoperta del medico cileno

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