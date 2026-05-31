H2O Sport conquista 9 podi | trionfo degli esordienti a Campobasso

Notizia in breve

A Campobasso, i giovani nuotatori hanno ottenuto nove medaglie ai campionati regionali, con sei di loro che hanno conquistato l’oro. Gli esordienti, in particolare, hanno dominato le gare, portando a casa medaglie in diverse discipline. Lo staff tecnico ha organizzato allenamenti mirati e strategie specifiche per ogni categoria, contribuendo al successo complessivo. I risultati hanno visto protagonisti soprattutto i nuotatori più giovani, che hanno dimostrato grande determinazione.