Guerra nei fondali | droni Aukus per difendere i cavi internet

Le forze militari stanno utilizzando droni sottomarini nell’ambito di operazioni di difesa dei cavi internet che attraversano i fondali. Questi droni sono progettati per individuare e monitorare attività sospette o sabotaggi ai cavi sottomarini. Parallelamente, ci sono segnalazioni di navi sconosciute che operano nelle acque del Pacifico, con comportamenti che destano preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle infrastrutture sottomarine. La presenza di queste navi e l’impiego dei droni fanno parte di strategie di controllo e sorveglianza marittima.

? Domande chiave Come possono i droni sottomarini fermare i sabotaggi ai cavi internet?. Quali navi ombra stanno minacciando la stabilità del Pacifico?. Perché l'Australia ha scelto sottomarini usati per rispondere alla Cina?. Cosa accadrà al traffico dati se i 15 cavi australiani falliscono?.? In Breve Il 99% del traffico internet australiano dipende da soli 15 cavi sottomarini.. Cinque interruzioni di cavi tra Taiwan e Cina registrate negli ultimi 18 mesi.. Pete Hegseth e John Healey coordinano lo sviluppo di droni sottomarini avanzati.. L'Australia acquisterà tre sottomarini classe Virginia usati dagli Stati Uniti.. Il fondale marino come nuovo fronte bellico: droni sottomarini Aukus per difendere i cavi internet. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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