Guerra nei fondali | la Cina sfida gli USA con droni e sottomarini
Le tensioni nel settore navale tra Stati Uniti e Cina aumentano con l’uso di droni e sottomarini nei fondali. La Cina ha annunciato di aver lanciato nuove operazioni con droni e sottomarini, mentre gli Stati Uniti cercano di mantenere l’invisibilità dei propri sottomarini. La competitività dell’industria navale americana viene messa in discussione, poiché Pechino investe massicciamente in tecnologie avanzate per la sorveglianza e il combattimento sottomarino. La situazione evidenzia un incremento delle attività militari nei mari strategici.
?? Punti chiave Come faranno i sottomarini USA a restare invisibili ai droni cinesi? Perché l'industria navale americana fatica a competere con quella di Pechino? Cosa cambierà per la sicurezza globale se la Cina controllasse i fondali? Quali nuove tecnologie renderanno i fondali del Pacifico trasparenti e monitorati??? In Breve Pechino punta alla prima catena di isole tra Giappone e Filippine. Ritardi USA causati da costi elevati e carenza di manodopera specializzata. Sistemi di droni e sen . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Guerra con la Cina: svelati i piani della Marina USA
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