Guerra nei fondali | la Cina sfida gli USA con droni e sottomarini

Le tensioni nel settore navale tra Stati Uniti e Cina aumentano con l’uso di droni e sottomarini nei fondali. La Cina ha annunciato di aver lanciato nuove operazioni con droni e sottomarini, mentre gli Stati Uniti cercano di mantenere l’invisibilità dei propri sottomarini. La competitività dell’industria navale americana viene messa in discussione, poiché Pechino investe massicciamente in tecnologie avanzate per la sorveglianza e il combattimento sottomarino. La situazione evidenzia un incremento delle attività militari nei mari strategici.

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