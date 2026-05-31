A Verucchio, Nanni ha vinto la Rocche Malatestiane Vini Cup al Golf Riviera, mentre la coppia Bernabé-Foschi Morbidelli si è distinta. La competizione si è svolta nel fine settimana scorso con oltre 100 partecipanti che hanno disputato la gara Ori’s Swing 8. La manifestazione ha coinvolto numerosi golfisti, offrendo un evento di rilievo nel panorama locale. La vittoria di Nanni rappresenta un risultato di rilievo per la competizione.

Nel fine settimana scorso al Golf Riviera oltre 100 giocatori sono scesi in campo nella gara Ori’s Swing 8.5, competizione andata in scena con formula a coppie Canada Cup. Matteo Bernabé e Andrea Foschi Morbidelli hanno tenuto fede al pronostico imponendosi con un totale di 94 punti. Nella categoria netta successo per Alberto Ferretti e Paolo Vagnini (121). Roberto Giovannini e Antonella Amati (115) sono risultati la miglior coppia mista mentre Iole Ruggero e Irmgard Theres Kehrer (95) la miglior coppia lady. Al Golf Rimini Verucchio Alessandro Nanni ha vinto Le Rocche Malatestiane Vini Golf Cup. Lo ha fatto completando le 18 buche da campionato in 77 colpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Golf, successo al Riviera. A Verucchio, Nanni si aggiudica la Rocche Malatestiane Vini Cup. Bernabé-Foschi Morbidelli al top

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