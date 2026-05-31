Giochi del Mediterraneo | Taranto tiene i conti senza extra fondi

A Taranto si sta cercando di gestire il bilancio senza ricorrere a fondi extra per i Giochi del Mediterraneo. Il commissario ha richiesto 8,5 milioni di euro già previsti nel bilancio, nonostante la somma fosse stata già assegnata. La questione riguarda la possibilità di evitare un disavanzo, confrontandosi con le esigenze di gestione finanziaria e le risorse disponibili. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui motivi della richiesta di fondi aggiuntivi.

? Punti chiave Come può Taranto evitare il disavanzo di Milano-Cortina?. Perché il commissario chiede 8,5 milioni di euro già stanziati?. Chi pagherà i costi extra delle Olimpiadi invernali?. Cosa resterà alla città dopo la fine dei Giochi?.? In Breve Milano-Cortina prevede un disavanzo di 310 milioni tra costi extra e entrate mancanti.. Il ministro Andrea Abodi ha indicato 350 milioni di euro per Taranto.. Massimo Ferrarese chiede il ripristino di 8,5 milioni per interventi di completamento.. Il 21 agosto parte la competizione con circa 4.000 atleti e tecnici.. Taranto sfida i conti di Milano-Cortina: il modello di gestione dei Giochi del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Giochi del Mediterraneo di Taranto, cantieri e organizzazione avanti secondo programma

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