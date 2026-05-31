Germania Merz al capolinea? C’è già il nome del successore | Hendrik Wüst governatore del Nordreno-Vestfalia
Friedrich Merz potrebbe lasciare il suo incarico di cancelliere tedesco nei prossimi mesi. Al suo posto si parla di Hendrik Wüst, attuale governatore del Nordreno-Vestfalia. La nomina viene indicata come possibile sostituzione in vista di future elezioni o cambiamenti politici. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora rilasciato, e le tempistiche non sono state confermate. La questione riguarda le dinamiche interne al partito di governo e le prossime scadenze elettorali nel paese.
Friedrich Merz ha i mesi contati come cancelliere tedesco? Il leader di Berlino, a poco più di un anno dall’insediamento in una carica inseguita per un’intera carriera, dopo la lunga traversata del deserto nell’era della rivale Angela Merkel, vede scricchiolare la sedia di figura di punta del Paese e di riferimento dell’ Unione Cristiano-Democratica che guida l’esecutivo. Il profilo del possibile sostituto si inizia a intravedere ed è quello di Hendrik Wüst, 50enne governatore del Land del Nordreno-Vestfalia, lo Stato tedesco più popoloso (quasi 18 milioni di abitanti) e che produce da solo oltre un quinto del valore dell’economia tedesca, con più di 700 miliardi di euro. 🔗 Leggi su It.insideover.com
La Germania vuole tornare grande potenza. La nuova dottrina militare tedesca
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