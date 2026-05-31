Germania Merz al capolinea? C’è già il nome del successore | Hendrik Wüst governatore del Nordreno-Vestfalia

Notizia in breve

Friedrich Merz potrebbe lasciare il suo incarico di cancelliere tedesco nei prossimi mesi. Al suo posto si parla di Hendrik Wüst, attuale governatore del Nordreno-Vestfalia. La nomina viene indicata come possibile sostituzione in vista di future elezioni o cambiamenti politici. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora rilasciato, e le tempistiche non sono state confermate. La questione riguarda le dinamiche interne al partito di governo e le prossime scadenze elettorali nel paese.