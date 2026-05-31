Garlasco la versione dell' ex cronista di nera Enrico Silvestri | Hanno indagato per incastrare Alberto Stasi

Notizia in breve

L'ex cronista di nera ha dichiarato che le indagini sul delitto di Garlasco sono state condotte con l’obiettivo di incastrare Alberto Stasi. Fin dall'inizio, le autorità si sono concentrate sul giovane, ma non sono stati trovati elementi sufficienti per una condanna. Le indagini non hanno portato a prove concrete che collegassero Stasi al delitto, e il caso ha mantenuto un certo riserbo nel corso degli anni.