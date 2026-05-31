Un ciclista austriaco, noto come uno scalatore puro, si è classificato secondo in una corsa, arrivando dietro un altro atleta. Questo stesso ciclista si è posizionato secondo anche in tappe precedenti che includevano le salite di Blockhaus, Corno alle Scale e Pila. Ha commentato che arrivare dietro Vingegaard non rappresenta una sconfitta. La sua posizione complessiva e le prestazioni nelle tappe dimostrano una continuità di risultati nelle salite di montagna.

Secondo in classifica, ma primo degli umani. "Essere battuto da Jonas non è certo una vergogna. È bello essere 'il migliore degli altri', per così dire". Felix Gall ha concluso stremato la ventesima tappa di ieri con arrivo a Piancavallo. Dopo essere sceso dalla bici, e aver conquistato in volata il secondo posto alle spalle di Vingegaard e davanti a Jai Hindley, l’australiano destinato a chiudere sul gradino più basso del podio, il corridore austriaco della Decathlon CMA CGM Team ha potuto festeggiare una piazza d’onore che gli vale il primo podio in un Grande Giro. “Possiamo essere così orgogliosi di quello che abbiamo fatto in queste tre settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gall, il primo degli umani: "Arrivare secondo dietro Vingegaard non è una vergogna"

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