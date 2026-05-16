Il 2 dicembre scorso, si è diffusa la notizia di un matrimonio tra un noto attore e un uomo di nobile provenienza, descritto come molto ricco. La cerimonia si sarebbe svolta in prossimità delle festività natalizie. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, anche grazie alla notorietà dell’attore coinvolto. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sul luogo esatto dell’evento. La rivelazione ha suscitato interesse tra coloro che seguono le vicende di personaggi pubblici.

“È stato il 2 dicembre e lo abbiamo fatto proprio perché vicino a Natale, quando tutti sono impegnati a pensare ai regali (.) Non abbiamo detto nulla alle rispettive famiglie, eravamo in quattro chiusi in Comune, da soli” ha svelato Gabriel Garko, di essersi sposato in gran segreto con il compagno e marito Giorgio oltre due anni fa e di avere tenuto tutti all’oscuro: “Nella mia vita privata io ci tengo tantissimo alla mia privacy, perché non sono d’accordo sul dover sempre dire tutto. Quando ho preso questa decisione perché stavo veramente bene, ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia”. Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giorgio, il nobile e ricco marito di Gabriel Garko

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