Gabriel Garko Villa Di Lusso | Ecco Dove Vive Con Il Marito!

Da uominiedonnenews.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attore vive in una villa di lusso a Zagarolo, circondata da un’area verde. La casa è dotata di sistemi di sicurezza avanzati e si trova in una zona tranquilla. La residenza si sviluppa su più livelli e presenta arredi eleganti. La proprietà è recintata e protetta da telecamere di sorveglianza. La scelta di questa località permette di mantenere la privacy lontano dai riflettori. La villa è stata ristrutturata di recente, con finiture di pregio.

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L’attore ha scelto la tranquillità di Zagarolo per vivere lontano dai riflettori: ecco la sua casa blindata tra eleganza e natura. Lontano dai flash e dal rumore della Capitale, Gabriel Garko – al secolo Dario Gabriel Oliviero – ha scelto di vivere in un angolo di paradiso dove la privacy regna sovrana. Nato a Torino nel 1972 e cresciuto a Settimo Torinese, l’attore ha deciso di costruire il suo regno personale a Zagarolo, una tranquilla località nella zona dei Monti Prenestini, a pochi chilometri da Roma. Ma non aspettatevi la classica casa vip nel cuore della città: Garko ha puntato su un’abitazione fuori dagli schemi, immersa nel verde, lontana dai riflettori e dagli occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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