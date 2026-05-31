furto in farmacia coppia denunciata dai carabinieri

Una coppia di origine straniera è stata denunciata dai Carabinieri di Monteforte Irpino per aver rubato creme solari in una farmacia. I militari hanno identificato i due e li hanno accusati di furto aggravato in concorso. L'intervento è avvenuto poco dopo che il personale aveva segnalato il sospetto di un tentativo di furto. La coppia è stata condotta in caserma e denunciata.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà una coppia, di origine straniere, ritenuta responsabile di “ furto aggravato in concorso ” di creme solari. In seguito della denuncia presentata dalla titolare di una nota farmacia del posto, i Carabinieri della locale Stazione hanno immediatamente avviato le indagini, anche attraverso l’acquisizione di immagini di videosorveglianza per individuare gli autori del furto. Sono stati così identificati e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne e una 22enne quali autori del furto. I due, entrati nell’esercizio commerciale, con abilità e distraendo il personale di servizio, si impossessavo di numerose creme solari, per un valore complessivo di oltre mille euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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