truffano un disabile in carrozzina coppia denunciata dai carabinieri

Lo scorso 20 aprile, i carabinieri di Copparo hanno denunciato una coppia di 53 e 60 anni con l’accusa di aver sottratto oggetti a un uomo di 55 anni con disabilità motoria. Secondo quanto ricostruito, la coppia si sarebbe avvicinata alla vittima fingendo solidarietà, prima di approfittare della sua condizione per commettere un furto aggravato. La vicenda si è svolta nel contesto di una truffa messa in atto ai danni di una persona in carrozzina.

Un’apparente solidarietà rivelatasi un piano per colpire una persona vulnerabile, è la storia che ha portato lo scorso 20 aprile i carabinieri della stazione di Copparo a denunciare un 53enne e una 60enne con l’accusa di furto aggravato in concorso, ai danni di un 55enne con disabilità motoria. I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando la coppia, approcciando la vittima che si stava spostando in carrozzina per le vie del centro, si è offerta di accompagnarla presso la locale “Casa della Salute” per alcune visite mediche già programmate. L’uomo acconsente, ma prima di raggiungere gli ambulatori, si ferma presso uno sportello bancomat...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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