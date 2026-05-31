Durante la notte tra sabato e domenica, cinque giovani sono stati coinvolti in un incidente stradale. Dopo aver abbandonato il luogo dell’incidente, il veicolo si è schiantato. Un ragazzo di 17 anni è morto sul colpo, mentre altri quattro giovani sono rimasti feriti. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La polizia sta indagando sui motivi della fuga e sulla causa dello schianto.

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni e ha lasciato feriti altri quattro giovani. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 lungo la strada provinciale 80, in agro di Orta Nova, nel Foggiano, mentre il gruppo stava rientrando dopo una serata trascorsa insieme. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano avrebbe tentato di sottrarsi a un posto di controllo delle forze dell’ordine presente lungo l’arteria. In quei secondi concitati il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada terminando la corsa contro il guardrail, con un impatto particolarmente violento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Fuggono dal posto, poi lo schianto: dentro cinque giovani. Tragedia in Italia

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La festa di Capodanno si trasforma in tragedia: incendio nel locale pieno di giovani a Crans-Montana

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