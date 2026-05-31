Fuggono dal posto di blocco poi lo schianto | dentro cinque giovani Tragedia in Italia

Cinque giovani sono rimasti coinvolti in un incidente dopo aver tentato di evitare un controllo stradale. La fuga si è conclusa con uno schianto violento durante la notte. L’incidente si è verificato in una zona urbana, coinvolgendo un veicolo che si è schiantato contro un ostacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dei passeggeri sono ancora in fase di valutazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

Una corsa improvvisa nella notte, un tentativo di evitare un controllo su strada e poi l’impatto violentissimo. È il quadro che emerge dalle prime ricostruzioni di un grave incidente avvenuto nelle prime ore del mattino lungo una provinciale nel territorio di Orta Nova, nel Foggiano. In auto viaggiavano cinque giovani: uno di loro, 17 anni, è morto sul colpo; gli altri quattro sono rimasti feriti e sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle 3, quando la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso stabilità dopo una manovra repentina in prossimità di un posto di controllo. Il veicolo è quindi uscito di strada, finendo contro le barriere di protezione ai margini della carreggiata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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