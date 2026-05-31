Un'auto con cinque giovani a bordo ha perso il controllo e si è schiantata, provocando la morte di un ragazzo di 17 anni e ferendo altri quattro. L'incidente è avvenuto durante una fuga da un blocco stradale a Foggia. Le condizioni dei tre feriti variano tra gravi e moderate. La dinamica esatta dell'incidente e le cause del mancato controllo sono ancora da chiarire.

? Domande chiave Come ha fatto il sedicenne a perdere il controllo del mezzo?. Quali sono le condizioni cliniche degli altri tre ragazzi coinvolti?. Perché la manovra di fuga è stata così fatale in curva?. Chi dovrà rispondere della gestione della sicurezza dei minori alla guida?.? In Breve Cinque adolescenti di Orta Nova occupavano la Renault Megane sulla SP80.. Un sedicenne guidava l'auto per evitare un posto di blocco dei Carabinieri.. Tre feriti tra 14 e 16 anni sono stati dimessi dall'ospedale di Cerignola.. Funerali di Andrea Procaccino fissati per lunedì 1 giugno a Orta Nova.. Un tragico incidente sulla SP80 a Foggia uccide il diciassettenne Andrea Procaccino e ferisce quattro minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga da un blocco a Foggia: 17enne muore, 4 ragazzi feriti in auto

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OMICIDIO A FOGGIA UN MORTO E TRE FERITI

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Un'auto con 5 minorenni evita il posto di blocco e si schianta. Muore un 17enne, feriti gli altriNella notte tra sabato e domenica, un'auto con cinque minorenni ha evitato un posto di blocco e si è schiantata lungo una strada provinciale in...

Temi più discussi: La fuga pericolosa all’alt o al posto di blocco nel nuovo art. 192, comma 7-bis, Codice della Strada; Forza il blocco e scappa, vigili seminati a 240 all’ora. Il fuggitivo preso a casa e denunciato; Grossa fuga di gas in via Tazio Nuvolari. Vigili del fuoco evacuano 50 persone; Fugge da un posto di blocco e scappa a piedi per le campagne.

Fuga dal posto di blocco finisce in tragedia nel Foggiano: muore un 17enne. Cinque minorenni a bordo, quattro i feriti Tragedia a Orta Nova: l'auto con cinque minorenni accelera per evitare i carabinieri e si schianta x.com

Sto cercando di uscire da questo blocco con un audiolibro. Vigilante femminile, qualcuno? reddit

Foggia, auto guidata da un 16enne si schianta durante la fuga da un posto di blocco: un morto. A bordo tutti minorenniUn'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni (tra i 14 e i 16 anni), è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo ... corriereadriatico.it

LA TRAGEDIA - Auto in fuga da un posto di blocco nel Foggiano, muore un sedicenneTragedia nel Foggiano, dove un'auto guidata da un 16enne, e sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni, è uscita di strada andandosi a schiantare contro un gard-rail dopo aver accelerato per ... napolimagazine.com