Un atleta ha conquistato la medaglia d’argento a Jesolo grazie a una sfida mentale. Durante la competizione, ha affrontato l’ansia che gli causava tremore alle gambe, riuscendo a superarla. Non ha coinvolto i genitori nelle gare, decisione presa per concentrarsi sulla propria performance. La vittoria è arrivata dopo un percorso di gestione dello stress e di autonomia durante la competizione. La gara si è svolta senza ulteriori dettagli su modalità o altre partecipazioni.

? Domande chiave Come ha superato l'ansia che gli faceva tremare le gambe?. Perché Franzoni ha scelto di non far partecipare i genitori alle gare?. Cosa ha cambiato nel suo approccio mentale per diventare un atleta d'élite?. Come gestisce ora il conflitto tra riposo e allenamenti tecnici?.? In Breve Partecipazione dell'atleta all'evento conclusivo The Series 2026 organizzato da Pernice Comunicazione a Jesolo.. Ruolo fondamentale dei genitori nel bilanciare studio e passione sportiva per il venticinquenne.. Gestione del tempo tra impegni istituzionali post-olimpici e allenamenti tecnici per la nuova stagione.. Giovanni Franzoni a Jesolo tra il clamore del fan club e la ricerca della nuova dimensione mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Franzoni a Jesolo: la sfida mentale che lo ha portato all’argento

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