Le autorità francesi hanno avviato un’indagine su possibili intercettazioni di confessionali, con l’obiettivo di verificare se siano state utilizzate tecnologie di sorveglianza senza autorizzazione. L’indagine riguarda presunte attività di spionaggio su ambienti religiosi, in particolare confessionali, e coinvolge strumenti di intercettazione elettronica. La questione si inserisce in un quadro di controlli e verifiche su eventuali violazioni delle norme sulla privacy e sulla libertà religiosa. Finora, non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di intervento.

C'era una volta la «fille aînée de l'Église». Figlia primogenita della Chiesa, un titolo altisonante che la Francia rischia di perdere. Non per il numero di conversioni che, complice anche il risveglio della tradizione, sta sorprendentemente crescendo negli ultimi anni. Ma per il numero altrettanto crescente di tensioni tra potere politico e potere spirituale. Non si è ancora chiuso lo scontro tra i vescovi francesi e le forze politiche promotrici della legge sul suicidio assistito che un altro fronte è destinato ad aprirsi. L'ultima legge che non va giù alla Chiesa francese è quella proposta a fine aprile dalla deputata di Renaissance (nato dalle ceneri di En Marche!) Violette Spillebout allo scopo di «proteggere i bambini e combattere la violenza nelle scuole». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francia, Macron "spia" i confessionali

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Francia | Macron va por ARMAMENTO NUCLEAR

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