Francesco Fortunato trionfa a Madrid | terza vittoria internazionale consecutiva nel 2026
A Madrid, un atleta delle Fiamme Gialle ha vinto la gara di marcia sui 10 chilometri, completando il percorso in 39 minuti e 16 secondi. Questa vittoria rappresenta il suo terzo successo internazionale consecutivo nel 2026 e la seconda volta che si impone in questa specifica competizione. La gara si è svolta nella capitale spagnola, attirando numerosi spettatori e atleti da diversi paesi.
L’azzurro delle Fiamme Gialle conquista la 10 chilometri di marcia nella capitale spagnola in 39:16, centrando il secondo successo in carriera nell’evento. Settimo Massimo Stano, mentre tra le donne si impone la messicana Alegna Gonzalez. Francesco Fortunato continua a dominare la stagione internazionale della marcia. L’azzurro delle Fiamme Gialle ha conquistato la 10 chilometri di Madrid con il tempo di 39:16, ottenendo il terzo successo su altrettante gare internazionali disputate nel 2026. Per il pugliese si tratta inoltre della seconda affermazione in carriera nella manifestazione spagnola, dopo quella ottenuta nel 2023. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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