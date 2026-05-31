Francesco Fortunato trionfa a Madrid | terza vittoria internazionale consecutiva nel 2026

Notizia in breve

A Madrid, un atleta delle Fiamme Gialle ha vinto la gara di marcia sui 10 chilometri, completando il percorso in 39 minuti e 16 secondi. Questa vittoria rappresenta il suo terzo successo internazionale consecutivo nel 2026 e la seconda volta che si impone in questa specifica competizione. La gara si è svolta nella capitale spagnola, attirando numerosi spettatori e atleti da diversi paesi.