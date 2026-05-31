Migliaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata “Una luce per la vita”, un evento di solidarietà e speranza dedicato alla prevenzione oncologica. Organizzata dalle associazioni “The Power of Pink” e “Rosa Samnium”, la manifestazione ha coinvolto cittadini in una marcia con fiaccole accese, sottolineando l’importanza della cultura della prevenzione contro i tumori. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di diagnosi precoci e di stili di vita sani, mantenendo vivo il sostegno alle persone colpite.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è rinnovata la suggestiva marcia di solidarietà, di partecipazione, di speranza per la vita denominata “Una luce per la vita – Fiaccolata per i malati oncologici”, promossa ed organizzata dalle associazioni “The Power of Pink” e “Rosa Samnium”. In migliaia si sono presentati a Pietrelcina, nella terra natale di San Pio, partendo “ là dove tutto è iniziato”, cioè da Piana Romana, il luogo di raccoglimento e di preghiera di Francesco Forgione, ancora non certo noto al mondo, per diffondere la cultura della prevenzione della malattia oncologica. L’evento, fortemente voluto dall’illustre senologo sannita, primario... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Prevenzione oncologica tra speranza e cultura: in migliaia per la fiaccolata “Una luce per la vita”

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