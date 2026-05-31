Forza Italia Giovani Bergamo al via la scuola di formazione politica e amministrativa

Sabato 30 maggio è iniziato il nuovo percorso di formazione promosso da Forza Italia Giovani Bergamo. La scuola di formazione politica e amministrativa si rivolge ai giovani interessati a approfondire temi legati alla politica e alla gestione amministrativa. Il percorso prevede incontri e attività didattiche che dureranno nel tempo, senza indicare una fine precisa. La partecipazione è aperta ai giovani interessati a sviluppare competenze in ambito politico e amministrativo.

Bergamo. È partito sabato 30 maggi o il nuovo percorso di formazione promosso da Forza Italia Giovani Bergamo. Il primo incontro si è svolto nella sede cittadina del partito e segna l’avvio di una serie di appuntamenti che accompagneranno l’intero anno. L’iniziativa è rivolta ai giovani che intendono approfondire il funzionamento dell’ amministrazione pubblica e acquisire strumenti utili per un futuro impegno nei comuni del territorio. Il programma prevede approfondimenti sugli aspetti tecnici dell’attività amministrativa e sui temi politici e valoriali che caratterizzano l’azione di Forza Italia. “Forza Italia Giovani – spiega Martina Locati, coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani Bergamo – ha sempre riservato grande attenzione alla qualità e alla formazione dei propri militanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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