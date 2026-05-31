Forbidden fruit anticipazioni turche | Halit Argun pronto a vendicarsi di Yildiz

Sabato 30 maggio è iniziata la quarta stagione della serie turca Forbidden fruit. La narrazione prosegue con nuovi colpi di scena e sviluppi nella trama. Tra i personaggi, uno in particolare si prepara a vendicarsi di un altro, creando tensione nella storia. La stagione si mantiene sul ritmo rapido e coinvolgente, con eventi che si susseguono senza pause. La serie continua a essere trasmessa con episodi regolari, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Sabato 30 maggio ha preso il via la quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit e i colpi di scena continua a susseguirsi a un ritmo incalzante. Nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla vendetta di Halit Argun nei confronti di Yildiz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Forbidden fruit, anticipazioni puntate italiane: Yildiz accetta di sposare Halit. La storyline prende il via nel momento in cui Yildiz Yilmaz – ormai convinta che l’amato Kerim?ncesu abbia una relazione con?ahika – decide di seguire il consiglio di sua madre Asuman e accettare la proposta di Argun. Yildiz dice così a Halit di essere pronta a diventare di nuovo sua moglie, e si trafserisce nella nuova villa, che l’imprenditore ha appena acquistato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit 3, Anticipazioni Turche: Un Matrimonio Lampo!

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