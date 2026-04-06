Forbidden fruit anticipazioni turche | Halit perde tutto e deve lasciare villa Argun

Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, la serie turca trasmessa su Canale 5, il personaggio di Halit perderà tutto e si vedrà costretto a lasciare la villa Argun. Un colpo di scena improvviso cambierà radicalmente la trama, sorprendendo il pubblico italiano che segue gli episodi in prima visione. Le vicende si svilupperanno in modo inaspettato, creando un momento di forte tensione nella narrazione.

Ci sarà un vero e proprio colpo di scena nelle prossime puntate del serial turco Forbidden fruit. Nel corso degli episodi presto in onda su Canale 5, gli spettatori italiani assisteranno a un capovolgimento che lascerà tutti di stucco. Mentre Yildiz diventerà milionaria, Halit Argun finirà sul lastrico e dovrà lasciare la sua casa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame turche Forbidden fruit: Halit fa un investimento sbagliato. Se avete letto le nostre precedenti anticipazioni, sapete già che Yildiz intraprenderà una scalata verso il successo che la porterà a essere una donna in carriera alle dipendenze di Nadir. Mentre la Yilmaz sarà impegnata a portare avanti un importante progetto che la vedrà condurre un programma prestigioso, Halit Argun si troverà ad affrontare un disastro finanziario senza precedenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI:Shaika Smascherata Davanti a Tutti Ender Torna e La DISTRUGGE

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«Questo matrimonio non nasce da una relazione attuale, è il nostro modo per proteggerti. » Queste parole, rivolte da Yigit a Erim, segnano uno dei momenti più tesi della puntata di Forbidden Fruit prevista per lunedì 6 aprile. La notizia delle nozze tra Kaya ed facebook