Forbidden fruit 3 replica puntata del 31 marzo in streaming | Video Mediaset

Martedì 31 marzo è stata trasmessa in streaming una nuova puntata di Forbidden Fruit 3, la soap turca. In questa puntata, Halit porta Yildiz a visitare la casa che ha acquistato per Halit Can. Successivamente, Halit le propone di riprendere la loro relazione.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 31 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit fa visitare a Yildiz la casa che ha comprato per Halit Can e le propone di tornare insieme. Confusa, la donna stila con Leyla una lista dei pregi e dei difetti dell’uomo. Leyla, Emir e Caner cenano a casa di Kaya e, a fine serata, un piccolo incidente domestico avvicina Leyla e Kaya. Il giorno dopo tra i due scatta un bacio; Ender, che si è accorta della loro intesa, intima a Leyla di stare lontana da Kaya, perchè è il padre di suo figlio. Yigit supplica Lila di perdonarlo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 60 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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