Durante una conferenza stampa, Flavio Cobolli ha fatto un gesto che ha attirato l’attenzione. Fuori dal torneo, Sinner e Djokovic, e senza Alcaraz in gara, Cobolli, che sta disputando il miglior Roland Garros della sua carriera, sembra aver preso fiducia. La sua reazione è stata considerata clamorosa e ha fatto discutere tra gli spettatori. La partita continua, mentre l’atleta mostra un atteggiamento deciso e sicuro di sé.

Fuori Sinner e Djokovic, Alcaraz neppure ai nastri di partenza. E Flavio Cobolli, che al Roland Garros sta giocando forse il miglior tennis della sua carriera, ora, forse, inizia a crederci. E non potrebbe essere altrimenti, dopo l'ultima partita in cui ha spazzato via Tien. E quando in conferenza stampa gli viene chiesto conto dei possibili sogni di gloria, ecco che si scatena la scaramanzia. Alla domanda sulle sue possibilità in una parte di tabellone ormai rimasta senza nomi di assoluto rilievo, Cobolli ha scelto la via scaramantica prima di rispondere. Un cronista gli chiedeva se si considerasse un possibile candidato al titolo e il tennista ha infilato una mano sotto il tavolo sussurrando "touch", insomma una bella toccata ai "gioielli" per scacciare la jella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flavio Cobolli e la "toccatina": clamoroso gesto in conferenza stampa

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